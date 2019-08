E' una bellissima 18enne ravennate la "Più bella di Romagna"

Miss Principessa d'Europa, Miss Patacca Vigliacca e La più Bella di Romagna: tante 'reginette' in passerella tutte in una serata. Un ultimo scorcio d'estate con 26 agguerrite miss che si sono date battaglia sulla passerella del Tequila Blues di San Mauro Mare. Una serata condotta da Gianluca Nasi e accompagnata dalla musica di dj Ferni. Tante le incursioni di Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, mattatore della serata che non poteva non deliziare il suo pubblico con la hit tutta romagnola "Ciapa la Galeina". "Una canzone che ha compiuto 15 anni", ha ricordato lo stesso cantante, mentre "Miss Patacca Vigliacca è arrivata alla sua 13esima edizione", ha rivendicato Betobahia, che ha da poco lanciato l'ultima hit "Vieni in Romagna".

Le miss hanno sfilato davanti alla giuria (presente anche il patron Devis Paganelli), tra i flash dei fotografi e tra gli applausi del pubblico. Sotto lo sguardo attento del direttore nazionale Carmelo Tornatore, tre giri in passerella per le ragazze: in abito corto, in costume e in abito lungo. Romagnole doc, ma anche giovani arrivate da Padova, Mantova e Bolzano, e non sono mancate bellezze esotiche, provenienti da Brasile e Congo. Tra le tante appassionate di fitness, c'è anche chi sogna di fare la poliziotta, chi la dottoressa, chi si diletta con il rally e chi saluta il nonno presente in prima fila alla serata.

A convincere più di tutti la giuria le cinque ragazze che si sono aggiudicate le fasce di finaliste alla finalissima nazionale in programma a Rimini il prossimo 12 settembre. Simona Ricci, 24enne bolognese, Aurora Amorosa 15 anni di Forlì, Anastasia Nicoletti, 15 anni di Padova, Ilaria Ravaioli, 15enne di Forlì e Margherita Ghetti, 16enne di Cesena. Ma anche Beatrice Fabbrizio, 18 anni di Ravenna, che si è portata a casa la fascia di "Più bella di Romagna". Un plebiscito per Simona Ricci, 24enne bolognese doc, bellezza fuori dal comune che ha conquistato anche la storica fascia di "Miss Patacca Vigliacca".