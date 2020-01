Beccati durante la cessione di cocaina: arrestato sia lo spacciatore che il cliente

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne albanese e un 50enne siciliano, entrambi residenti a Ravenna, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, predisposto dal Questore di Ravenna Loretta Bignardi, martedì pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno effettuato un servizio antidroga a Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo dove, nei giorni scorsi, era stato segnalato un anomalo andirivieni di giovani riconducibile a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i poliziotti, mentre transitavano in via Dismano, hanno assistito a una cessione di droga effettuata dal cittadino albanese, che ha consegnato un involucro al 50enne il quale, subito dopo la consegna, si è allontanato salendo a bordo di un’auto, con una persona alla guida, che è ripartita in direzione dei lidi.

Due investigatori hanno seguito l’acquirente, che poco dopo è stato fermato e trovato in possesso di un involucro, poi risultato contenere grammi 10 di cocaina; altri, invece, hanno controllato il venditore che è risultato in possesso di tre telefoni cellulari e duecento euro in contanti. In ragione di quanto accertato, dei precedenti specifici in materia di sostanza stupefacenti di cui i due sono gravati, nonché del quantitativo di droga che appariva non destinato al consumo personale, gli agenti della Narcotici hanno proceduto all’arresto sia dello spacciatore che dell’acquirente per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.