Beccati durante lo scambio della droga: in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato, nel tardo pomeriggio di mercoledì, due extracomunitari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Via Alberoni hanno monitorato, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di droga, un tunisino 33enne, conosciuto nell’ambiente dei giovani assuntori ravennati. Mercoledì in zona stadio i Carabinieri, dopo aver notato l'uomo a bordo di un'auto condotta da un connazionale 20enne, hanno monitorato i due fino a quando hanno notato che il conducente si sarebbe fermato vicino a un soggetto in attesa. Dopo aver assistito a uno scambio repentino tra l'uomo e il passeggero, i militari sono intervenuti scoprendo che il 'cliente' aveva appena acquistato cinque dosi di cocaina.

Immediatamente i Carabinieri hanno fermato l’auto e, a seguito di perquisizione nelle abitazioni dei due stranieri, avrebbero rinvenuto altre dosi di stupefacente, oltre alla somma in contante di circa seimila euro, ritenuta frutto di pregressa attività di illecita. La cocaina e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di spaccio. Giovedì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida il Giudice ha imposto al più giovane il divieto di ritorno nella provincia di Ravenna e al 33enne la custodia cautelare in carcere.