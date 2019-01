Beccati in auto con uno spinello: e nel baule avevano due chili di droga

I Carabinieri della compagnia di Ravenna, nella serata tra domenica e lunedì, hanno tratto in arresto una coppia per detenzione ai fini di spaccio che trasportava più di due chili di hashish. A finire in manette sono stati un 36enne di nazionalità marocchina, regolare in Italia e senza precedenti, e la sua compagna, una 20enne ravennate con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

Il tutto si è verificato nella tarda serata, durante i consueti controlli del territorio da parte di una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri che, nel transitare in via Romea Nord a ridosso della zona Bassette, ha intravisto un’utilitaria nascosta al buio in un sentiero, con due sagome di soggetti che vi giravano freneticamente attorno. Con circospezione i militari si sono avvicinati, sorprendendo una coppia intenta a fumare uno spinello. Dopo l’imbarazzo iniziale e i tentativi dei due di sviare il controllo, i militari hanno perquisito l’auto dove, nel baule, hanno ritrovato 21 panetti di hashish per un peso superiore a 2,1 chilogrammi.

Al termine degli accertamenti in Caserma, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, che è stato celebrato lunedì mattina davanti all’Autorità Giudiziaria di Ravenna. A termine dell’udienza è arrivata la convalida dell’arresto: per l’uomo, che ha patteggiato, una condanna a due anni di reclusione mentre per la donna, che ha richiesto i termini a difesa, la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso un ufficio di polizia, con la permanenza notturna presso la propria abitazione in attesa della nuova udienza.