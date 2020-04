Beccato a spacciare in stazione: e il suo "cliente" tenta la fuga

Domenica pomeriggio, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 30enne. In particolare i militari della stazione di via Alberoni hanno fermato nella flagranza del reato di spaccio di droga il 30enne albanese, dimorante da anni in città, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un 31enne ravennate. Il compratore, per sottrarsi al controllo, ha tentato di allontanarsi, ingaggiando una breve colluttazione coi militari prima di essere bloccato.

La successiva perquisizione domiciliare dello spacciatore ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 300 grammi circa della medesima sostanza, un bilancino di precisone, materiale per il confezionamento nonché denaro contante. Lunedì mattina, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha convalidato gli arresti confermando la custodia cautelare in carcere per il giovane albanese.