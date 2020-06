Beccato a fare murales con in tasca la droga: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne faentino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica pomeriggio, nel corso del servizio di controllo del territorio, un equipaggio della sezione Volanti del commissariato di Polizia di Faenza ha proceduto a identificare due ragazzi sorpresi a realizzare un murales su uno stabile in abbandono. Nel corso del controllo, uno dei due ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane, subito recuperato dagli agenti, che è risultato poi contenere due grammi di marijuana.

Nei confronti del giovane, identificato per il 28enne faentino, gli agenti hanno proceduto a eseguire una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 5 involucri risultati contenere altri 465 grammi di marijuana, la somma di 500 euro in banconote di vario taglio, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Il 28enne è stato quindi condotto negli uffici del Commissariato di Polizia di Faenza dove, dopo le formalità di legge, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il faentino è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto. Lunedì mattina il Gup, dopo la convalida dell’arresto, ha rimesso in libertà il 28enne rinviando la celebrazione del processo per termini a difesa al prossimo 9 luglio. Nei confronti dell’indagato è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora. L'uomo, insieme a una 21enne faentina, è stato inoltre denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di imbrattamento.