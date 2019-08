Beccato a spacciare nella pineta dietro agli stabilimenti balneari: in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne di origine tunisina, senza fissa dimora, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì gli agenti del Posto di Polizia di Cervia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella pineta retrostante gli stabilimenti balneari di viale Italia a Pinarella, hanno tenuto sotto osservazione due giovani, di cui uno aveva consegnato una banconota all’altro

Il tunisino, in regola con le norme sul soggiorno in Italia, dopo aver contrattato con l’acquirente gli aveva infatti consegnato un involucro in cellophane, poi risultato contenere due grammi di eroina. Lo straniero, sottoposto a perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso della somma di 1235 euro che è stata sottoposta a sequestro perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato così condotto in Questura a Ravenna dove i poliziotti del Posto di Polizia di Cervia hanno proceduto al suo arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’acquirente della droga è stato invece segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Mercoledì mattina il Gup presso il tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa rinviando la discussione del processo al 17 settembre; nei confronti del 39enne ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Questura di Ravenna.