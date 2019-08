Beccato con hashish e marijuana: pusher in manette

La Polizia di Stato ha dato corso all’ordinanza di esecuzione di pene detentive, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna previe determinazioni dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di un 25enne somalo residente a Ravenna, noto per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Il 24 dicembre 2016 il 25enne fu arrestato, dai Carabinieri di Ravenna, per detenzione ai fini di spaccio di 515 grammi di marijuana e 25 di hashish. All’esito dell’iter processuale, divenuta esecutiva la sentenza e trascorsi i termini per il ricorso in appello e in Cassazione, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna previe determinazioni dell’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna in ordine alla pena residua da scontare ha emesso l’ordine di esecuzione della pena nei confronti del somalo che dovrà scontare, oltre al pre-sofferto, la pena di sei mesi e venticinque giorni di reclusione. Il 25enne, dopo le formalità di legge, è stato ristretto presso la propria abitazione, dal momento che l’Ufficio di Sorveglianza ha concesso al condannato di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.