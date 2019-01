Beccato con la droga ai giardini Speyer: giovane in manette

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri all’interno dei giardini Speyer. I militari della Compagnia di Ravenna nel tardo pomeriggio di lunedì hanno arrestato un 22enne di origini nigeriane con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio una pattuglia della stazione di via Alberoni, impegnata quotidianamente nei servizi di controllo del territorio per frenare il dilagante fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, ha notato un giovane, di origine nord africana, che con fare molto sospetto si aggirava all’interno dei giardini Speyer. L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari, che hanno quindi deciso di procedere al suo controllo, trovandolo in possesso di due involucri nascosti contenenti complessivamente 10 grammi di marijuana. L’uomo, regolare in Italia ma già noto per precedenti specifici e senza fissa dimora, di fronte alle evidenze raccolte è stato tratto in arresto. Martedì mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che ha convalidato l’arresto e applicato il divieto di dimora nella provincia di Ravenna al cittadino nigeriano.