In Piazza del Popolo la Befana di Avis Faenza consegna 600 calzette

Una decina di volontari di Avis Faenza sono stati impegnati a distribuire circa 600 calze preparate per la Befana in Piazza del Popolo. Un pomeriggio all’insegna di palloncini, zucchero filato e animazione, in compagnia della simpatica vecchietta che ha portato una calza ad ogni bambino. Non sono mancati giochi, balli e piccoli spettacoli. Avis Faenza organizza questa giornata da anni per essere vicina alla cittadinanza e ai più piccoli, ma anche per fare conoscere l’associazione e per diffondere la cultura del dono di sangue e dei suoi derivati.