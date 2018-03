Un'esplosione di sapori: a Lugo è finalmente il weekend di "Bell'Italia"

È stata inaugurata sabato “Bell’Italia”, la mostra-mercato dell’enogastronomia di qualità che per il secondo anno fa tappa a Lugo e sarà aperta al pubblico tutto il fine settimana. Largo della Repubblica e piazza Martiri diventano così per due giorni un unico, grande salone del gusto. Attraverso, degustazioni e mostre mercato il pubblico sarà protagonista di un viaggio alla scoperta della ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana. Nelle venti pagode allestite si potranno trovare i prodotti tipici: dallo speck tirolese al pecorino sardo, dai cannoli siciliani alla piadina romagnola, dal lardo di Colonnata al tartufo d’Alba, “Bell’Italia” è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali che non si trovano nei supermercati. La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere la tradizione culinaria delle diverse realtà territoriali e fare conoscere il centro storico di Lugo a un sempre più ampio pubblico. L’iniziativa è organizzata da Confesercenti in collaborazione con Explicom e con il patrocinio del Comune di Lugo.