Delizie da tutta Italia, bancarelle ed eventi in pieno centro storico: al via "Bell'Italia"

È stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì la IV° edizione di “Bell’Italia”, l’ormai consolidato evento cittadino di inizio primavera alla scoperta dei sapori e delle tipicità provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un percorso sensoriale quest’anno lungo cinque giorni. Gli stand della manifestazione, promossa da Confesercenti ed organizzata da Explicom, saranno infatti aperti in Piazza del Popolo ed in Piazza Kennedy da mercoledì 27 a domenica 31 marzo, dalle ore 9:00 fino a serata inoltrata.



Mentre Piazza del Popolo sarà vocata a vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali, dedicata a tutti i golosi ed agli amanti del prodotto tipico di qualità, in Piazza Kennedy verrà proposta la cucina tipica regionale siciliana, con le proprie innumerevoli prelibatezze accompagnate dall’offerta di oltre 20 birre artigianali. Dalle 21:00, inoltre, Piazza Kennedy diventa anche spazio eventi in collaborazione con il Fellini Scalinocinque: si parte giovedì 28 con il concerto di DON JOHN - Trio cover elettro acustico a 360 gradi: un mix di rock, pop, funk, blues, reinterpretando canzoni appartenenti alle più grandi band dagli anni ‘60 ad oggi, fra cui Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Who, Paolo Nutini, Led Zeppelin, Neil Young, The Black Keys.