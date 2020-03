La bellezza di Ravenna si scopre da casa. Parte un ciclo di lezioni online dedicato alla storia della città

L’associazione culturale “Ravenna Centro Storico” vuole fare qualcosa di più nel delicato periodo dell'emergenza Coronavirus. Così da domenica 15 marzo ha preso vita un progetto ideato già da tempo, grazie alla genialità di Enzo Dalmonte e alla professionalità di Paola Novara, che vuole offrire un giusto tributo alla città di Ravenna.

Un'iniziativa che accompagnerà gli iscritti al gruppo, in piena sintonia con lo spirito di Ravenna Centro Storico, alla scoperta di luoghi e storie inedite della nostra città attraverso un ciclo di video che, probabilmente, avrà cadenza bisettimanale. Gli argomenti scelti saranno poco esclusivi, così da essere alla portata di tutte le persone.

"Un piccolo omaggio - come sintetizza Nicola Grandi nell'introduzione del primo video - per apprezzare le bellezze della nostra città". La storica Paola Novara è la voce narrante che a cadenze fisse accompagnerà il pubblico, in una specie di visita guidata virtuale, a spasso tra le bellezze note e meno note di Ravenna.

Nello stesso tempo l'iniziativa è un modo per "partecipare e stare insieme, come la tecnologia ci consente e come purtoppo il momento non ci consente di fare fisicamente".

La prima puntata di questo progetto si può vedere a questo link https://youtu.be/PkVzWDIQuI4

In questo primo appuntamento Paola Novara si è soffermato sui libri che parlano di Ravenna e che ne raccontano storia e curiosità. Un percorso che parte nel 1678 con quella che si può definire la prima guida di Ravenna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Manca però un titolo all'iniziativa e, proprio per questo, l'associazione ravennate ha lanciato su Facebook anche un concorso/sondaggio per definire il titolo di questo ciclo di video. Il vincitore del concorso si aggiudicherà un premio.