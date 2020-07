Ben 21 Miss si sfidano sulla passerella, trionfa una bellezza italo-brasiliana

21 ragazze in passerella allo Hierbas di Milano Marittima per aggiudicarsi il passaggio alle Finali del concorso nazionale Miss Principessa d’Europa. Trionfa la 23enne italo-brasiliana Noara Bustamante, fisico da modella, passo deciso, nella vita fa l’Acrobata.

Atmosfera frizzante nella cornice dello Hierbas in centro a Milano Marittima (ex Pacifico) dove è andata in scena la 12ª selezione regionale di Miss Principessa d’Europa, il concorso di bellezza e talento ideato da Devis Paganelli, con finale nazionale a Rimini a settembre.

Erano 21 le bellissime ragazze che hanno sfilato a bordo piscina e nella zona a loro dedicata all’interno del locale, organizzatore dell’evento, e anche presentatore della serata, Carmelo Tornatore di Cesena, talent scout del concorso per Emilia Romagna e Marche, e organizzatore di eventi in tutta Italia e in Croazia.

La giuria composta tra gli altri dal Patron Paganelli, vedeva la presenza femminile delle modelle Maria Scotto, Maddalena Ballarin e Paola Mariani, e gli amici sponsor di CBlab e la parrucchiera delle Miss Marisa Martini.

Al termine dei conteggi del tecnico Alberto Braghittoni, la ragazza più votata che raggiunge direttamente la Finale Nazionale è stata la 23enne italo-brasiliana Noara Bustamante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul podio anche le finaliste regionali Valeria Tabanelli 18enne di Ravenna (fascia “la piu bella di Romagna”) , Rosazzurra Sardo arrivata da Torino e Valentina Lise 17 anni marchigiana di Ancona. Altre fasce valide per la Finale Regionale (che si terrà sabato 1º agosto a Lido di Savio presso Rio Grill) sono andate alle “veline” Alyzee Livi e Ilaria Massacesi entrambe 18enni di Pesaro, Laura Metalli 20 anni di Riccione, Sofia Grandi di Cesena, Aurora Muneratto bionda veneziana, Vanessa Gomes Alves brasiliana di Parma, e alla giovanissima Elena Lungu 15enne forlivese. Fotografi delle Miss: Renato Rivalta, Alessandro Piscaglia e Fabrizio Ruberti.