Benedetta Parodi cucina con la piadina: e crea una 'piadatorta' di mele

Benedetta Parodi ha scelto la piadina romagnola per la sua nuova rubrica 'Bene in cucina'. La presentatrice televisiva, nota per i suoi programmi di cucina, nei prossimi giorni infatti pubblicherà sul suo sito e sui suoi canali social alcune ricette realizzate con la piadina Loriana del gruppo romagnolo Deco Industrie. La 'food influencer' ha infatti realizzato quattro ricette originali che vedono protagoniste la piadina, come la “piadatorta di mele", una vera torta a base di piadina e mele.

