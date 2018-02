Beni culturali, inaugurano i laboratori di restauro di materiali archeologici

Mercoledì 28 febbraio a Casa Traversari, in via san Vitale 30, saranno inaugurati i laboratori di restauro di materiali archeologici del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Il corso, attivato presso il Dipartimento di Beni Culturali, è finalizzato a formare il Restauratore di Beni Culturali ed è abilitante alla professione di Restauratore.

L’evento, aperto al pubblico e organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali e dal Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, con il sostegno del Campus di Ravenna, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e del Polo Museale dell’Emilia-Romagna, prevede interventi di autorità ed esponenti di molte istituzioni, locali e non, che a vario titolo collaborano con il corso di studio sui temi del restauro. I laboratori, in cui opereranno i futuri restauratori laureati e abilitati alla professione dell’Università di Bologna formati a Ravenna, sono stati adeguati e attrezzati con il contributo del Campus di Ravenna, della Scuola di Lettere e Beni Culturali e di Fondazione Flaminia.