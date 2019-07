Benji al Papeete assieme all'ex stellina Disney Bella Thorne

E' stato, come da tradizione, un weekend "rosa" ricco di sorprese al Papeete Beach di Milano Marittima. Tra le guest-star del venerdì sera Benjamin Mascolo, in arte Benji del duo "Benji & Fede" che, dopo il concerto di Radio Bruno a Cesenatico, ha raggiunto la Terza Traversa per una notte di grande divertimento. Assieme all'idolo delle ragazzine anche la nuova fidanzata, la 21enne statunitense Bella Thorne, ex stellina Disney ("A tutto ritmo") che, dopo la fine della love-story con il rapper e poeta americano Mod Sun, ha trovato il suo amore italiano.