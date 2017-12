Biblioteca aperta anche di domenica: "Fondamentale per gli universitari"

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia relativa agli orari che dall’anno nuovo saranno attivi presso al biblioteca Classense, che da sempre è uno dei luoghi fondamentali per gli universitari e non solo". A esprimere soddisfazione sono Stefano Fedele e Marco di Lecce di Forza Italia Giovani Ravenna: "L’estensione di orario nella giornata di domenica, da tempo richiesta e per lungo tempo colpevolmente non avviata, è una novità che favorirà senza dubbio, specie nei periodi di esame, chi necessita di un luogo idoneo alla propria preparazione didattica. Una città come Ravenna che deve cercare a tutti i costi di diventare un polo universitario forte e competitivo non può non trovare nelle biblioteche pubbliche il necessario supporto. Questa notizia colma dunque una lacuna il cui perdurare è apparso fino a oggi inspiegabile anche a fronte di motivazioni economiche, non essendo facilmente comprensibile il motivo per cui altro denaro, per iniziative meno utili, venga spesso facilmente reperito dall’amministrazione comunale".