Bagnacavallo, chiusura estiva per la biblioteca Taroni: riapertura a settembre

La biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo resterà chiusa da lunedì 23 luglio per consentire lo svolgimento di lavori di ripristino in alcune sale di lettura oltre che per la consueta pausa estiva. Riaprirà lunedì 3 settembre con una nuova articolazione oraria che prevede due giornate a orario continuato, con l’obiettivo di fornire ai suoi numerosi utenti un servizio il più flessibile e ampio possibile.

La nuova articolazione oraria è frutto del supporto al personale interno della biblioteca della cooperativa Open Group di Bologna, vincitrice della gara di appalto triennale per la gestione dei servizi bibliotecari per il periodo che va dal luglio 2018 al dicembre 2020.

La Taroni sarà quindi aperta dal 3 settembre, in via sperimentale fino alla fine di dicembre, con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30; sabato 8.30-12.30.

Gli utenti potranno così continuare a fruire sempre più comodamente della ricca offerta di servizi della Taroni, dal prestito di libri alla consultazione, dall’accesso a internet all’emeroteca, dalla sala ragazzi alle sale di lettura e studio. Durante e dopo la Festa di San Michele, in programma a fine settembre, riprenderanno poi le attività di promozione della lettura e del patrimonio librario e archivistico della biblioteca. La biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo.