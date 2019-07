Fumo dalla cantina, i residenti danno l'allarme: dentro c'era una bici elettrica in fiamme

Tanto spavento, ma per fortuna danni limitati. Lunedì sera, intorno alle 20.30, i residenti di una palazzina di via Patuelli - in zona Villaggio Anic - si sono precipitati in strada dopo essersi accorti che dalla cantina usciva del fumo. Subito gli stessi inquilini hanno allertato i Vigili del fuoco di Ravenna, giunti sul posto con squadra e botte in via precauzionale. Una volta aperta la porta della cantina, al suo interno hanno trovato una bicicletta elettrica in fiamme avvolta dal fumo. In breve i pompieri hanno spento l'incendio e dopo circa mezz'ora i residenti sono potuti rientrare nella palazzina.