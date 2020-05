Investita alla rotonda mentre va in bici: donna in gravi condizioni

Brutto incidente stradale a Faenza intorno alle 11.30 di giovedì mattina. Un 57enne faentino che stava viaggiando su via Granarolo a bordo di un Mercedes, in direzione Ravenna, giunto alla rotonda di via Corgin ha colpito lateralmente una donna che stava andando in bicicletta nella stessa direzione, una 74enne di Mezzeno, che è rovinata sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale la ferita è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, l'automobilista. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.