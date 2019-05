Bici sgonfia? Inaugurano in città le colonnine-officina' per gonfiarla e ripartire

Si sgonfiano le ruote della bici? Da maggio non sarà più un problema per chi usa quotidianamente la bicicletta in città e per gli appassionati della due ruote. La Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese ha infatti donato alla città quattro pompe per il gonfiaggio delle biciclette, attraverso l'associazione Villaggio Globale, cooperativa sociale attiva da anni nel territorio con importanti progetti educativi. Il Comune farà la sua parte provvedendo all’installazione delle attrezzature e garantendone il funzionamento e la manutenzione.

In occasione della partenza da ravenna della decima tappa del Giro d'Italia, lunedì 20 maggio alle 17.15 verranno inaugurate le 4 pompe per il gonfiaggio delle biciclette donate alla città. Le attrezzature di colore giallo, fornite dalla Ditta Mantis, saranno ben riconoscibili e disposte in sicurezza e saranno collocate in quattro punti strategici di accesso al centro storico: via Di Roma/piazzale G.B. Rossi (zona Mura di Porta Serrata); zona via De Gasperi; via Romolo Ricci/via Castel San Pietro (zona Borgo San Rocco); via Maggiore/via Don Minzoni (zona Porta Adriana).

Per l'occasione si organizza una "biciclettata" amatoriale, con partenza da Porta Serrata, che si concluderà presso Porta Adriana, con i saluti dell'amministrazione e il ringraziamento ai donatori. Si tratta di un primo passo perché l'obiettivo è quello di dotare di analoghe attrezzature anche altre località cittadine, in particolare lungo la via del mare e le principali vie di accesso alle aree turistiche e archeologiche. I cittadini, i turisti, gli amanti della bici, ma anche gli appassionati di Giro d'Italia che per l'occasione si troveranno a Ravenna sono invitati a partecipare.