Bidoni strabordanti di rifiuti, la proposta: "Perchè non utilizzare cassonetti intelligenti?"

Un "cassonetto intelligente" contro l'abbandono di rifiuti. E' la proposta di Mauro Bertolino di Forza Italia, presidente della commissione ambiente dell'area del centro urbano. "Assistiamo tutti i giorni a scene di cassonetti strabordanti, con immondizia che inevitabilmente cade a terra e diventa attrazione per animali randagi che improvvisano banchetti in mezzo a odori nauseabondi - spiega l'azzurro - La soluzione a questi brutti accadimenti potrebbe essere il cassonetto intelligente, dotato di un lettore di livello e sistema di trasmissione dati alla società addetta al recupero rifiuti. Con questo tipo di cassonetti si eviterebbe lo strabordare dei rifiuti e i relativi odori, inoltre la società addetta al recupero potrebbe usufruire di un storico dati per tracciare l’andamento del riempimento dei cassonetti nelle varie zone della città e del forese, ottimizzando al meglio i passaggi e quindi recuperando anche verso l’investimento iniziale".