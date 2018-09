Biglietteria della stazione verso la chiusura: "La Regione è immobile, faccia qualcosa"

"Invece che accettare passivamente decisioni a dir poco incomprensibili, l’assessore Donini e tutta la giunta regionale dovrebbero pretendere da Trenitalia la riapertura della biglietteria di Lugo. Dal monitoraggio delle frequentazioni sulla rete regionale e nazionale la stazione di Lugo presenta un numero di passeggeri saliti e discesi superiore a quello di altre stazioni in cui è la biglietteria è ancora presente ed aperta”.

È questa la richiesta di Andrea Bertani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, contenuta in un’interrogazione presentata alla giunta regionale riguardo al caso della chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Lugo. “Sottoscrivere o non mettere in discussione contratti che non prevedono la presenza di biglietterie a Lugo deve essere risultato agli occhi di Trenitalia indicativo della reale volontà della Giunta e della maggioranza su questo tema: cioè non mettere in discussione in alcun modo le scelte assunte tempo addietro dall’azienda – spiega Bertani – Anche farsi fotografare all’inaugurazione di stazioni capolinea prive di biglietteria, come è capitato all’assessore Donini proprio durante l’inaugurazione della nuova stazione di Castelbolognese, non ci sembra una segnale di protesta contro decisioni che creano disagi ai cittadini. Soprattutto per chi, almeno a parole, si è sempre espresso contro la decisione di Trenitalia di chiudere le biglietterie delle stazioni”.

Ecco perché nella sua interrogazione il consigliere regionale dei 5 Stelle chiede alla Giunta di “assumere tutte le iniziative possibili nei confronti di Trenitalia dirette a ristabilire i servizi di biglietteria a Lugo e in altre stazioni importanti per il servizio ferroviario regionale, valutando anche quali soluzioni siano attivabili nell’ambito della possibile acquisizione di autonomia".