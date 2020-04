Salta la vacanza e le amiche regalano i loro biglietti a medici e infermieri: "Speriamo di poterli aiutare"

L'ennesimo gesto di generosità in questo momento difficile per tutti arriva da sei giovani ragazze di Ravenna: Martina Podda, Virginia Gasperini, Giada Chiarini, Eleonora Stinchi, Nina Zoffoli e Martina Casalini. Il gruppo di amiche, per il ponte del 2 giugno, avevano organizzato una gita di tre giorni, ma le limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus hanno scombussolato i loro piani.

"Avevamo in programma una vacanza a Roma tra fine maggio e inizio giugno - spiegano le ragazze, che avevano già acquistato i biglietti del treno per raggiungere la "città eterna" - Vista l’emergenza Covid-19, abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente i nostri 12 biglietti del treno a medici, infermieri e personale sanitario che necessitano di spostarsi per esigenze lavorative o personali. Crediamo in questo nostro piccolo gesto e speriamo possa essere d’aiuto per qualcuno".

I dettagli dei biglietti sono i seguenti: 6 biglietti in data 31 maggio 2020, Ravenna ore 6.15 - Roma termini ore 10.57; 6 in data 02 giugno 2020, Roma termini ore 17.25 - Ravenna ore 22.00 (più eventuali fermate lungo la tratta). Per informazioni è possibile contattare le ragazze sui loro profili Facebook.