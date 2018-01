Lotteria della Befana Advs 2018, tutti i biglietti vincenti: primo premio una Ford Fiesta

Sabato, in piazza San Francesco, si è svolta l’estrazione della Lotteria della Befana 2018 di Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna. I vincitori possono contattare la segreteria di Advs Ravenna tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale.

"La nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie 2017/2018 trascorse in Piazza San Francesco con il nostro Villaggio di Natale – spiega Flavio Vichi, responsabile della Comunicazione di Advs Ravenna – dove abbiamo cercato di avvicinare tante persone alla donazione di sangue. Un gesto salvavita necessario e insostituibile, per cui rivolgo ancora un appello a tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8 alle 10.30. Ricordo che tutto il ricavato di questa manifestazione e della Lotteria verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue".