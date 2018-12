Bilancio di previsione 2019-2021: oltre un milione per rifare strade, marciapiedi e parcheggi

Sabato 15 dicembre dalle 10 alle 12 presso il municipio di Cotignola, in piazza Vittorio Emanuele II, la giunta comunale sarà a disposizione dei cittadini che volessero conoscere più da vicino il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, presentato nei giorni scorsi con tre apposite assemblee pubbliche nelle frazioni. I cittadini potranno avere risposte in merito ai principali investimenti che interesseranno il territorio nel prossimo triennio e saranno anche un’occasione di confronto per fare il punto su quanto fatto negli ultimi anni.

I principali investimenti del 2019 riguarderanno la viabilità con la riqualificazione di strade, marciapiedi e parcheggi per un importo complessivo di 1.120.000 euro, gli impianti sportivi con l’intervento relativo agli spogliatoi dell’area sportiva “Angelo Dalmonte” per un totale di 362mila euro, la sostituzione degli infissi della scuola primaria di Cotignola che comporterà una spesa di 310mila euro, lavori di consolidamento delle scuole medie (200mila euro) e di adeguamento simico della scuola primaria di Barbiano (500mila euro), nonché interventi relativi a museo civico “Luigi Varoli” (primo stralcio, 290mila euro), pubblica illuminazione (120mila euro) e riqualificazione dei parchi (440mila euro). Le tariffe dei servizi a domanda individuale (per esempio mensa scolastica, trasporto scolastico, scuole dell’infanzia) sono state tutte confermate, con in più l’introduzione di alcune specifiche scontistiche per i redditi più bassi, per le famiglie che hanno più figli iscritti alle scuole.

Il bilancio di previsione 2019-2021, unitamente a una nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup), è stato presentato in Consiglio comunale nel corso della seduta del 26 novembre e sarà approvato successivamente alle assemblee, entro la fine dell’anno. Per ulteriori informazioni, chiamare l’Urp al numero 0545908826 o 0545908871, oppure scrivere a urp@comune.cotignola.ra.it.