Billo Circus regala uno spettacolo ai bambini per raccogliere fondi a favore dell’ospedale

Billo Circus, show clownesco molto seguito da bambini e famiglie, regalerà un momento di spettacolo in piazza del Popolo a Ravenna, domenica 26 aprile dalle 17. Naturalmente non sarà possibile seguirlo di persona a causa delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, ma lo si potrà vedere tramite i social, in particolare sulla pagina Facebook di Billo Circus dove sarà trasmesso in diretta.

Lo spettacolo, 45 minuti di performance, è offerto gratuitamente dall’artista che ha ottenuto i dovuti permessi dal Comune. Nello spazio allestito in prossimità delle colonne, proprio sotto il palazzo comunale, Billo e la moglie Cristina, con l’assistenza di un collaboratore, si esibiranno per offrire un momento di divertimento ai bambini e alle loro famiglie che da molto tempo rispettano l’isolamento domestico.

L'evento sarà anche l’occasione per contribuire alla raccolta fondi legata all’emergenza Covid-19 in favore dell'ospedale di Ravenna. Sarà possibile fare una donazione alle seguenti coordinate bancarie: Ausl Romagna – Intesa San Paolo – Iban IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna precisando nella causale “Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna”.