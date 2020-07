A 24 ore dalla tragedia di Lido di Classe una bimba rischia di annegare: salvata

A 24 ore di distanza dalla tragedia costata la vita ad Andrei Claudiu Pop, 28enne di origine romena residente a Forlì, si è sfiorato un altro dramma sulla costa ravennate. Fondamentale è stato l'intervento del personale addetto al servizio di salvataggio, che ha tratto in salvo una bimba di 8 anni di nazionalità kosovara che si trovava in difficoltà mentre stava facendo il bagno. L'episodio si è consumato domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, nello specchio di acqua antistante il "Bagno Marea Beach", a Lido di Savio.

La piccola è stata subito portata a riva, dove gli "angeli rossi" hanno praticato le manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. La bimba è stata poi trasportata all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna col codice di massima gravità. Per accertare i fatti sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola stava giocando con la famiglia quando è stata sorpresa da un'onda, finendo sott'acqua e bevendo. Immediato l'intervento del salvataggio, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. E' stata ricoverata in osservazione nel reparto di Pediatria.

Il fatto è avvenuto all'indomani della tragedia consumatasi a Lido di Classe, dove il 28enne Andrei Claudiu ha trovato la morte inghiottito dalle onde. Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli amici, con i quali aveva scelto di farsi un bagno nel tratto di spiaggia libera a poca distanza dal Bagno Go-Go. Le onde avevano spinto il corpo esamine del giovane nei pressi della vicina scogliera. Portato a riva dal personale addetto al salvataggio, che in quel momento stava osservando un momento di pausa, a nulla sono valse le manovre di rianimazione, portate poi avanti anche dai sanitari del 118. Probabilmente il ragazzo era già morto in acqua.

Foto di repertorio