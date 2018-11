In Darsena inaugura una "biofficina": proporrà estratti e infusi di frutta e verdura bio

Fioccano le inaugurazioni di nuovi locali in questi giorni. Dopo l'annunciata apertura della cocktaileria-taperia in pieno centro storico, giovedì pomeriggio inaugura in zona Darsena una "biofficina". Ma di cosa si tratta? Il nuovo corner, che apre all'interno della caffetteria Tribeca Lounge, si propone l'obiettivo di creare nuove combinazioni tra frutta, verdura e spezie varie mescolandoli in tisane e cocktail analcolici.

"Proporremo estratti di frutta e verdura bio, infusi, acque aromatizzate calde e fredde, ma anche frutta essiccata e biscotti - spiega Samantha, che insieme a Marino gestisce la catena di negozi con sede a Carpi - Ci sarà la possibilità di acquistare tisane da portare a casa o di gustarle qui nella caffetteria. Ci teniamo molto a seguire i clienti nella loro scelta e a "guidarli" dando loro suggerimenti, ad esempio se un cliente ci chiede qualcosa contro il mal di stomaco possiamo proporgli una bevanda allo zenzero". I due giovani, che apriranno il corner in via Trieste alle 15 di giovedì, non sembrano temere la crisi: "Siamo assolutamente positivi, proponiamo prodotti molto specializzati e siamo sicuri che riusciremo a regalare esperienze uniche ai clienti".

