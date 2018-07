Bivacchi con coperte e sacchi a pelo in Rocca Brancaleone: anche un immigrato irregolare

Durante ordinari controlli per il contrasto al degrado urbano, lunedì nel parco di sgambamento cani della Rocca Brancaleone gli agenti della Polizia Municipale hanno notato alcune persone intente a bivaccare a terra, avvolte in coperte e sacchi a pelo. Si tratta di due italiani e quattro stranieri, di età compresa tra i 24 e i 49 anni, due dei quali sono stati accompagnati al Comando per ulteriori accertamenti, in quanto sprovvisti di documenti. Dalle verifiche effettuate sarebbe emerso che uno di loro, di 39 anni, era irregolare sul territorio nazionale, pertanto è stato accompagnato in Questura per l’adozione del provvedimento di espulsione. Martedì mattina l'uomo è stato poi accompagnato dalla Polizia di Stato alla frontiera.