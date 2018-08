Bivacco negli edifici abbandonati: rintracciati due stranieri irregolari

Gli agenti della Squadra Mobile e del Posto Estivo di Polizia di Cervia, nel corso dei controlli disposti dal questore, hanno controllato a Cervia alcuni edifici abbandonati, saltuariamente utilizzati da clandestini come riparo per la notte. In uno degli stabili sono stati rintracciati due stranieri, di 52 e 25 anni, che, all’esito degli approfonditi controlli sono risultati sprovvisti di permesso di soggiorno.

Nei loro confronti è stato quindi adottato il provvedimento di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale.