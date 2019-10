'Black Monkey', cade l'accusa di associazione mafiosa: condanna scontata per Femia

Cade in appello l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo 'Black Monkey' a cui era stata contestata. L'accusa è stata riqualificata in associazione a delinquere. Il collegio della Corte di Appello di Bologna, infatti, martedì ha accordato agli imputati principali, primo fra tutti il lughese d'adozione Nicola Femia, accusato di essere a capo di un'organizzazione che faceva profitti con le slot machine truccate e il gioco d'azzardo web illegale, sconti di pena: per Femia, ritenuto vicino alle 'ndrine calabresi, la pena scende da 26 anni e 10 mesi (in primo grado) a 16 anni. Revocati anche i risarcimenti disposti per le parti civili, tra cui il giornalista Giovanni Tizian, che era in aula, la Regione Emilia-Romagna, alcuni Comuni e l'associazione Libera.

Per quanto riguarda gli altri imputati che avevano ricevuto le pene più pesanti, per il genero di Femia, Giannalberto Campagna, la condanna è scesa dai 12 anni e due mesi comminati in primo grado ai sette anni decisi dai giudici d'appello. Anche Domenico Cagliuso ha ottenuto uno 'sconto', da 15 a 10 anni (a cui si affianca una pena pecuniaria di 2.500 euro). Più che dimezzata, da nove a quattro anni, anche la pena per Rosario Romeo, all'epoca dei fatti ispettore della Squadra mobile di Reggio Calabria e accusato di essere una 'talpa' di Femia e di altri imputati. Anche Valentino Trifilio, condannato in primo grado a otto anni e nove mesi, in appello si è visto comminare una pena di quattro anni, oltre a 1.530 euro. Sconto di pena più lieve, da quattro a tre anni e 1.500 euro, per Massimiliano Colangelo.

Altri quattro imputati sono stati assolti, due "perchè il fatto non costituisce reato" e altrettanti "perchè il fatto non sussiste", mentre un'altra è stata salvata dalla prescrizione. Prescrizione che ha fatto saltare tutta una serie di capi di imputazione, anche per Femia e i figli e per Campagna, mentre lo stesso Femia e altri quattro imputati sono stati assolti da parte delle accuse, o "perchè il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". Sempre Femia e i figli, assieme a Campagna, Cagliuso e altro sei imputati, dovranno rifondere complessivamente 16.000 euro all'Avvocatura dello Stato.

"Sono deluso, ma un po' ce l'aspettavamo, perchè questo è il clima, come si è visto con Mafia Capitale. Il problema, a questo punto, è capire cosa è mafia e cosa non lo è: ce lo spieghino, così potremo capirlo meglio tutti". Questo il commento, come riporta l'agenzia Dire, del giornalista Giovanni Tizian alla sentenza d'appello del processo. E pur precisando che sarà necessario leggere le motivazioni per capire su quali basi si fondi la sentenza odierna Tizian, che nel processo è parte civile in quanto vittima di minacce da parte di Femia e di un altro imputato - e che si è visto revocare il risarcimento da 50.000 euro deciso dai giudici di primo grado - annuncia che "ovviamente faremo ricorso in Cassazione, e credo che lo farà anche la Procura generale". In ogni caso, sottolinea il cronista, "resta la gravità" del fatto che dal processo è emersa "un'associazione che sicuramente ha a che fare con organizzazioni mafiose, c'è poco da fare". Non a caso, evidenzia, anche se "le pene sono state ridotte, i 16 anni inflitti a Nicola Femia per associazione a delinquere semplice non sono pochi. Detto questo - conclude - restano i personaggi che abbiamo visto durante l'inchiesta, quindi personaggi legati ai clan calabresi che però per la Corte d'appello, evidentemente, non sono 'ndrangheta".