Blitz della Polizia municipale tra i camperisti di via Medulino

Nel corso della prima mattinata di giovedì la Polizia Municipale di Ravenna, nell’ambito del contrasto alle occupazioni di aree del territorio, ha effettuato un controllo in via Medulino. Il personale appartenente alla vigilanza di Quartiere e Polizia Commerciale ha accertato la presenza di numerosi veicoli e nuclei famigliari. Sono in corso, tramite gli uffici competenti, ulteriori accertamenti atti a verificare la regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico riguardanti l’area oggetto del controllo.