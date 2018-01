Bloccato agli Speyer con la droga, dopo la tentata fuga si ribella e ferisce un agente

La Polizia municipale ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne nigeriano con diversi precedenti per detenzione di droga, irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti, intorno alle 15 di martedì, durante la programmata attività di presidio dell’area dei giardini Speyer, hanno notato l'uomo condurre una bicicletta a mano e trattenersi vicino alla fermata dell’autobus di via Carducci. I poliziotti hanno così deciso di sottoporlo a un controllo: all'invito di esibire i documenti, l'uomo avrebbe però opposto un chiaro rifiuto e, con l’intento di ostacolare il controllo, avrebbe gettato a terra la bicicletta e un sacchetto contenente una bottiglia di birra. Il 30enne ha poi iniziato a correre in direzione di via di Roma e viale Farini. Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato che il giovane avrebbe sfilato da sotto il giubbotto alcuni contenitori neri di piccole dimensioni e, nel tentativo di disfarsene, li avrebbe lanciati a terra vicino a un albero e un’auto in sosta.

Il nigeriano, raggiunto nei pressi della Camera di Commercio, avrebbe reagito nuovamente in maniera violenta sferrando numerosi colpi agli agenti, procurando lesioni a uno di loro. Nonostante la resistenza l'uomo è stato bloccato, tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso delle ricerche degli involucri abbandonati durante la corsa, condotte con l’ausilio di un cane antidroga della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti e sequestrati 33 grammi di marijuana per un valore di circa 500 euro; sequestrate anche varie banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dello spaccio, trovate nelle tasche dell’arrestato. Mercoledì mattina il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Ravenna che, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo fissato per il 10 gennaio prossimo.