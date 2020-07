Boato nel cuore della notte: torna a colpire la banda dei bancomat, fuga col malloppo

La paura innescata da un improvviso boato, che ha svegliato tutto il vicinato. Un'auto in fuga a tutta velocità col favore delle tenebre. Ancora bancomat nel mirino nel ravennate. Questa volta è stato assaltato lo sportello automatico della Banca Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese di San Pietro in Vincoli. L'ora del piano è scattato intorno alle 3.30 della nottata tra venerdì e sabato. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, i malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della "marmotta", vale a dire l'inserimento di gas esplosivo nelle fessure dell'erogatore di denaro per farlo poi esplodere e impossessarsi del cassetto di denaro presente all'interno.

Il tutto è durato una manciata di minuti. Il botto "vecchio stile" ha causato ingenti danni all'istituto di credito e allo sportello automatico. L'esplosione ha sventrato infatti il bancomat. I banditi in un battito di ciglia sono riusciti a mettere mani su parte delle banconote che la struttura conteneva. Si parla di una cifra consistente, superiore ai 15mila euro (ma l'ammontare esatto è ancora in fase di quantificazione). Soldi in mano, il commando si è dileguato a bordo di un'auto - secondo le prime testimonianze raccolte una "Alfa Romeo Giulietta" - facendo perdere le loro tracce. In pochi minuti le luci blu dell'Arma erano già sul posto, ma la caccia all'uomo si è conclusa con un nulla di fatto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per trovare elementi utii ai fini investigativi.

Fotoservizio di Massimo Argnani