Boato nella notte, fatto esplodere il bancomat in pieno centro a Solarolo

Un boato nella notte ha scosso Solarolo: intorno alle 4 di sabato mattina ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca di Imola, in piazzale dei Caduti. Ancora non si conoscono molti dettagli dell’assalto, ma ciò che è certo è che i malviventi hanno agito con la solita tecnica esplosiva per cercare di far saltare lo sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni residenti svegliati di soprassalto e dall’allarme che ovviamente ha iniziato a suonare. Indagini in corso.