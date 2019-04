Boato nella notte: banda all'assalto di un bancomat. Fuga col bottino

Assalto esplosivo all'agenzia numero 8 della Cassa di Risparmio di Ravenna. I banditi nel cuore della nottata tra venerdì e sabato si sono presentati in via Brunelli e, tramite un congegno elettronico collegato con un filo, hanno innescato un'esplosione nello sportello bancomat. In questo modo sono riusciti a sventrare lo sportello automatico. I malviventi sono quindi entrati all'interno della banca, mettendo le mani al cassetto del bancomat contenente i contanti.

Quindi sono fuggiti via prima del tempestivo intervento di Carabinieri, Polizia e del personale della vigilanza privata. L'esplosione ha provocato danni alla banca, ma si conta di riaprire l'agenzia per l'inizio della settimana. Sabato mattina i militari del Nucleo Operativo erano sul posto per esaminare attentamente i detriti sparsi nel piazzale antistante l'istituto di credito. L'ora del colpo è scattata poco dopo le 3. Gli investigatori dovranno esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il bottino è in fase di quantificazione.

Foto di Massimo Argnani