La "Bobo dance" fa ballare tutto il Pineta di Milano Marittima

Paris Hilton, Vacchi o Sinclair saranno pure star planetarie, ma quando al Pineta arriva Christian Vieri il pubblico risponde sempre alla grande. Amatissimo dai calciofili (sarà perché ha giocato in quasi tutte le big di serie A), corteggiassimo dalle ragazze (anche se a breve sarà padre), il "Bomber" per antonomasia ha portato sulla pista della disco-luxury di Milano Marittima la sua "Bobo dance", tormentone social dell'estate 2018. In Riviera per la tappa romagnola della sua "Bobo Summer Cup", Vieri - oltre alla compagna, la 28enne Costanza Caracciolo (in dolce attesa) - era accompagnato dagli amici di sempre: il procuratore Davide Lippi (figlio di Marcello), il comico Andrea Pucci e l'ex attaccante Davide Bombardini.