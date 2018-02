Polpette avvelenate nel giardino del condominio: la Municipale recinta la zona

Sabato pomeriggio, intorno alle 13.30, gli agenti della Polizia Municipale di Ravenna sono intervenuti nel giardino di un condominio di via Lago Maggiore, da dove era pervenuta una chiamata che segnalava la presenza di alcune presunte esche avvelenate. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato numerose polpette di carne di color bianco-giallastro e delle ossa animali, tali da far presumere un abbandono di alimenti al fine di avvelenare animali domestici. Il materiale è stato quindi sequestrato e l'area verde è stata recintata; la Polizia ha poi effettuato un minuzioso sopralluogo della zona, al fine di ricercare altri eventuali bocconi, ma l'esito delle ricerche è stato negativo. Le esche ritrovate sono state infine consegnate all'Uficio veterinario dell'Ausl per gli accertamenti di laboratorio.