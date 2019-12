Allarme polpette avvelenate in via Dei Tre Lati: quattro casi in poche settimane

Bocconi avvelenati in via Dei Tre Lati, nei pressi di Mirabilandia. Lo segnala una lettrice di RavennaToday, sostenendo che negli ultimi giorni "ci sono stati 4 casi di avvelenamento di cani con bocconi di lumachicida". L'ultimo è avvenuto martedì: "Ho trovato il mio cane Benny con le convulsioni, trasportandolo poi d'urgenza in clinica". "La cosa strana è che solo nell'arco di 4 mesi si sono verificati questi tristi episodi - spiega la lettrice -. Tutti con la stessa dinamica. Addirittura il cane della mia vicina, avvelenato la sera del 31 ottobre, è stato sottoposto ad autopsia. Dalle analisi sono emerse polpette di lumachicida in quantità enormi".

Il sospetto della lettrice e dei residenti della strada è "che sia opera di ladri che vogliono eliminare i cani avvelenandoli oppure qualche un vicino che vuole eliminarli. Non me abbiamo ovviamente la certezza. Ci siamo recati dai carabinieri ad esporre denuncia". Conclude la lettrice: "Ho scritto con la speranza che si possa dare voce a questa atrocità, nella speranza che non accada mai più. Perche anche se è un cane, fa parte della nostra famiglia ed e come un figlio per noi".