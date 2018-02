Una ventina di bocconi avvelenati blu nello stesso giardino: poteva essere una strage di cani

Tutto un giardino disseminato di bocconi blu, avvelenati con topicida. E' quanto ha rinvenuto la Polizia Municipale, comandata da Andrea Giacomini, giovedì pomeriggio al parco "John Lennon" che si trova in via Lago di Garda. Prontamente avvisati da un residente, gli agenti hanno così fatto l'amara scoperta: ben 14 pezzi di salsiccia con dentro visibile materiale di colore blu (il veleno) ed altri 5 pezzi di materiale blu, presumibilmente scaglie di topicida abbandonate tra l'erba.

I 19 pezzi sono stati scrupolosamente raccolti dai vigili, erano disseminati in un'area piuttosto vasta e tutti gettati in terra "a portata" del muso di un cane. Insomma, visto il numero delle polpette avvelenate si è prevenuta quella che sarebbe stata probabilmente un'altra "strage" di cani. La Polizia Municipale ha tappezzato la zona di cartelli che avvisano del pericolo, mentre le esche avvelenate sono state sequestrate in attesa di accertamenti ed indagini, che sono in corso.