Calcio, le partite del Bologna al Benelli? De Pascale incontra l'Ad dei rossoblu

La notizia era già trapelata durante un'intervista all'amministratore del Bologna football club, Claudio Fenucci. Ma ora la cosa acquista sempre più ufficialità. Mercoledì mattina il sindaco Michele de Pascale ha incontrato in municipio una delegazione del Bologna football club. All'incontro, al quale era presente l'Ad del Bologna Fenucci, ha partecipato anche l'assessore regionale Andrea Corsini.

"La società calcistica bolognese, insieme al Comune di Bologna, sta portando avanti un progetto ambizioso sullo stadio Dall’Ara che, con ogni probabilità, lo renderà inutilizzabile per diversi mesi - spiega il sindaco - Per tale motivo, anche in virtù dei fortissimi rapporti di amicizia che legano le due città e le due tifoserie, Comune e Bologna Fc, con il fondamentale supporto del Ravenna Football Club, hanno avviato un confronto tecnico per capire se Ravenna potrà dare ospitalità al Bologna per il periodo di inutilizzabilità del Dall’Ara".

"L’idea che si parta coi lavori alla fine del 2021 è valida - aveva spiegato Fenucci - Va scelto lo stadio dove giocare, se non che una delle imprese prevede anche l’idea di restare al Dall’Ara, idea che però procrastinerebbe tempi e aumenterebbe i costi. Sennò decideremo fra Ferrara, Modena ma anche Ravenna, che è una novità sulla quale stiamo lavorando".