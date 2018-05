Lungo il fosso spunta un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Sulla sponda del fosso spunta un ordigno bellico. La Polizia di Faenza, nel pomeriggio di giovedì, è intervenuta in via Castel Raniero dopo aver ricevuto una segnalazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un ordigno inesploso, risalente alla seconda Guerra Mondiale, del tipo Granata MK1 (bomba a mano del tipo 'ananas'), munito di sicura e in buono stato di conservazione. L'oggetto è stato trovato sull’argine del fosso di scolo delle acque piovane che si trova fra la strada e una siepe di confine di una proprietà privata.

L’ordigno è stato recuperato dagli artificieri della Polizia di Stato, di stanza all’aeroporto di Bologna, e fatto brillare in sicurezza all’interno di una cava di Castel San Pietro Terme. Sono in corso le indagini, da parte del Commissariato di Faenza, per individuare la persona che ha abbandonato l’ordigno.