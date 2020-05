Bonaccini: "Se tutto andrà bene riaperture anticipate per negozi, bar e parrucchieri"

"Se tutto andrà come ci auguriamo credo che i tempi previsti", cioè la riapertura l'1 giugno per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste, "potrebbero essere addirittura anticipati". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al Tgr Rai, spiegando che la riapertura "deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante".

Il governatore ha aggiunto anche che è possibile l'apertura a giugno dei centri estivi per i bambini: "Io mi auguro proprio di sì. Stiamo lavorando per questo e l'impegno sarà massimo proprio per garantire servizi alle famiglie. Stiamo discutendo - ha concluso Bonaccini - ormai è pronto un piano di intervento per cercare di capire come possiamo garantire da un lato sicurezza e dall'altro servizi che sono indispensabili nei prossimi mesi".