Cervia, arriva il Bonus acqua per le famiglie svantaggiate

Dal primo luglio le famiglie a basso reddito in possesso dei requisiti previsti dalla normativa potranno richiedere, oltre al bonus elettrico e/o gas anche il bonus per la fornitura idrica, ovvero uno sconto sulla tariffa del servizio di acquedotto per le utenze domestiche di cittadini residenti nel comune in condizione di disagio economico. La richiesta di bonus deve essere presentata al Servizio Cervia Informa congiuntamente a quella del bonus gas ed elettrico, utilizzando il sistema informatico SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche).

Per fare la richiesta gli interessati dovranno essere muniti di carta di Identità, codice fiscale, attestazione Isee in corso di validità, il cui valore non deve essere superiore ad 8.107,50 euro, con valore fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con tre e più figli a carico e l'ultima fattura acquedotto (bolletta) ricevuta, intestata al richiedente il bonus. Oltre al bonus sociale idrico, se sono soggetti al pagamento in bolletta del“servizio pubblico di fognatura e/o depurazione” gli utenti potranno usufruire anche del bonus idrico integrato. Anche questa ulteriore agevolazione interessa gli intestatari di utenze domestiche per l’abitazione di residenza con contratto di fornitura diretto (abitazioni private ) o indiretto (utenze condominiali).

Nel caso del Bonus idrico integrato occorrerà sottoscrivere l'informativa allegata al Regolamento scaricabile dal sito web istituzionale www.comunecervia.it link alla pagina https://bit.ly/2IhewO1 e comunque messa a disposizione presso il Servizio Cervia Informa, viale Roma 33. Per ottimizzare i tempi di attesa agli sportelli sarà possibile prendere appuntamento chiamando il numero 0544/979350.Il Servizio Cervia Informa è a disposizione anche per ulteriori informazioni sempre allo stesso numero