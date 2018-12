"Book your visit", un nuovo servizio 'smart' per i turisti

Sarà attivo fra pochi giorni nel sito del Servizio turismo del Comune di Ravenna una sezione dedicata alle visite guidate dal titolo Scopri Ravenna - Prenota la tua visita guidata, “Book your visit” una nuova forma di interazione dedicata al turista. La nuova sezione avrà visibilità grazie alla creazione di una copertina interattiva nella homepage del sito dalla quale sarà possibile accedere direttamente alla pagina con tutte le proposte di visite guidate.

L'organizzazione della visita guidata in città sarà più semplice per i turisti, con la possibilità di prenotare e pagare in anticipo le proposte dal sito internet, attraverso una web app realizzata dal Comune di Ravenna e collegata a un widget curato da Ravenna Incoming, la società che fornisce servizi di accoglienza. Le visite guidate prenotabili per ora sono quelle organizzate da Ravenna Incoming, ma la possibilità di interagire sarà estesa a tutti gli operatori del settore. Il nuovo sistema di prenotazione di viste guidate “Book your visit” è stato realizzato nell’ambito del progetto "Laboratorio aperto" promosso dal Servizio turismo, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di Por Fesr 2014/2020.

“Il web è diventato determinante nella scelta della destinazione da visitare da parte dei turisti – afferma l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini – e i numeri in crescita di chi viene a Ravenna testimoniano un turismo desideroso di approfondire diversi aspetti della nostra città. Questo strumento sarà utile anche agli imprenditori che hanno un ruolo molto importante nella promozione turistica. Inoltre, stiamo lavorando anche con gli operatori dei lidi proprio in questa direzione”.