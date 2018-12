Boom d'iscrizioni al 'Pavone d'Oro': il più piccolo ha 4 anni, e c'è anche un'intera classe

Si sono chiuse le iscrizioni per partecipare alla 39esima edizione del Pavone D'Oro, che nel 2019 compie 50 anni: sono state 91 in tutto le richieste di partecipazione giunte all'omonima associazione (con oltre 110 bambini e ragazzi, poichè tra i concorrenti c'è anche un'intera classe di quarta elementare). “Non abbiamo potuto accoglierle tutte – spiega Don Marco Ferrini, presidente dell’ Associazione Pavone D'Oro – e come ormai da tradizione siamo stati costretti a escludere una decina di candidati provenienti da tutta Italia”.

Visto l'alto numero di partecipanti, accederanno alla finale oltre ai primi 6 concorrenti delle categorie A e C anche i primi 4 delle categorie B1 e B2, per un totale di venti canzoni alla finalissima al Masini di Faenza. Il concorrente più giovane ha solo quattro anni, mentre gli artisti più gettonati sono Francesca Michelin, Laura Pausini e Adele. La manifestazione si terrà dal 14 al 16 febbaio 2019 (le semifinali) al Teatro S. Giuseppe e sabato 2 marzo 2019 la finale al Masini. Il concorso verrà accompagnato live dalla Band del Pavone e dal Coro delle Voci Bianche che il 15 dicembre si esibirà con un concerto presso la Parrocchia di Sant'Antonino e il 25 dicembre accompagnerà la Santa Messa in Duomo delle ore 10.00. Per celebrare i 50 anni dalla nascita della manifestazione, l'Associazione Pavone D'Oro presenta “Generazione di fenomeni”, tre settimane di festa, celebrazioni e concerti. L'appuntamento è dal 16 al 28 febbraio 2019 al Palazzo delle Esposizioni di Faenza.

“Chi canta prega due volte, chi suona va in Paradiso”

Era il 1969 e Don Italo Cavagnini, il “prete dei complessi”, inventa e realizza il primo Pavone d’Oro rivolto ai giovani faentini. Grazie a lui è sorta a Faenza una folta generazione di cantanti e musicisti, alcuni dei quali hanno raggiunto ribalte prestigiose. “Ai giovani ho dato tutto. Le cose che ho fatto con la musica le poteva fare un matto o uno per guadagno o un prete, come me, per amore dei ragazzi”: così soleva spesso ripetere il 'Don'. “Con questa manifestazione – sottolinea Don Marco Ferrini - vogliamo celebrare i 50 anni dall’evento che ha innescato un importante movimento musicale, mantenuto nel tempo e confermato dalla massiccia affluenza all’edizione 2019. L'iniziativa – aggiunge - si rivolge alle migliaia di persone che in mezzo secolo sono state coinvolte direttamente e indirettamente nel Pavone D’Oro e a tutti coloro che desiderano effettuare un tuffo nel passato con una macchina del tempo che ripercorrerà a ritroso la storia cittadina, la musica e i costumi, fino all’anno zero...ovvero il 1969”.

L'inaugurazione è prevista per sabato 16 febbraio 2019 a Palazzo delle Esposizioni. Verrà esposto materiale raccolto dall'Associazione in 50 anni di storia: foto, video, trofei, documenti, strumenti musicali vintage e tanto altro. Ci sarà spazio per vincitori e protagonisti del Pavone D’oro in un percorso culturale e musicale a ritroso nel tempo con testimonianze, aneddoti ed esibizioni di complessi storici con strumenti originali. C'è anche chi partendo dal Pavone D'oro ha calcato palchi nazionali e internazionali: anche queste eccellenze porteranno i loro contributi ed esibizioni. Protagonisti saranno infine anche i giovani con progetti musicali, cover e inediti di giovani gruppi del territorio “eredi” dei ragazzi di Don Italo e dei complessi anni ‘70. E’ inoltre prevista, grazie alla disponibilità della Diocesi di Faenza, l’installazione di un busto dedicato a Don Italo nel cortile del Seminario Vecchio in Piazza XI Febbraio.