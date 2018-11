Brisighella in tv in prima serata su Rai 3 al "Borgo dei Borghi"

Sabato Brisighella sarà in Tv su Rai 3, in prima serata, alle ore 21.10 circa, all’interno del programma “Il Borgo dei Borghi”, per partecipare alle semifinali della gara del borgo più bello d’Italia, che mostra ai telespettatori una selezione di sessanta borghi scelti fra i più belli del nostro Paese. Un viaggio nell’Italia dei piccoli centri, che Camila Raznovich compie dal sud al nord, assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio. Un percorso a tappe per svelare i tesori più nascosti della nostra penisola, spesso al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, ma ugualmente ricchi di storia, arte e cultura.

Brisighella è stata scelta di nuovo, dopo l'ottimo risultato ottenuto nell'edizione 2015, ed è anche quest'anno tra i sessanta borghi concorrenti per diventare il Borgo dei Borghi 2018.

Alla serata finale, in onda sabato 24 novembre, sempre su Rai 3, arriveranno, dopo una fase eliminatoria, i venti migliori borghi, uno per ogni regione. Per consentire a Brisighella di accedere alla finale occorre il voto di tutti. Si può votare una volta al giorno, tutti i giorni, fino al 22 novembre, al link http://www.rai.it/borgodeiborghi/Il-Borgo-dei-Borghi---Gruppo-C-3ee29742-8fec-4039-bb97-017fae98445a.html (il collegamento per votare si può fare registrandosi al sito con la mail, oppure votare anche su facebook o twitter). I sessanta borghi in gara sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia”.

In particolare, oltre a borghi nuovi, per ciascuna regione è stato scelto anche il borgo che ha ottenuto il miglior piazzamento. Brisighella è tra i borghi che rappresentano l’Emilia-Romagna.

I borghi sono suddivisi dagli autori in tre gruppi di venti ciascuno – uno per regione – denominati gruppo A, gruppo B e gruppo C: Brisighella è stata inserita nel Gruppo C. La pagina del sito invita gli utenti a votare (il voto è gratuito) il proprio borgo preferito e contribuire così alla scelta dei venti che accederanno alla serata finale. Si può votare fino alle ore 23.59 del 22 novembre.

Nella serata finale il voto potrà invece essere espresso solo mediante il televoto, collegandosi all’utenza 894222 (da fisso) e 4754750 (da mobile), secondo quanto definito nell’apposito regolamento del televoto. Alla definizione della classifica finale parteciperà anche una giuria tecnica. In un ampio reportage Brisighella sarà presentata con la semplicità della sua bellezza vera. Le particolari eccellenze architettoniche, ambientali, storiche ed enogastronomiche, legate alla storia e alla presenza della calda e lucente roccia di gesso e alla sua naturale vocazione ospitale e turistica. Piccolo borgo amato e frequentato da chi lo conosce da tempo, nuova meta da conoscere e promuovere per chi ancora non ha avuto questo privilegio.