Borse di studio e percorsi di educazione stradale nelle scuole con Auser e Pro loco

Le scuole incontrano il volontariato. In occasione delle feste di fine anno delle scuole primarie “Quadri” e “Torchi” di Massa Lombarda, l’Amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento ai volontari Auser, mente i volontari della Pro Loco hanno consegnato le borse di studio per l’acquisto del materiale didattico.

“Auser e Pro Loco, a diverso titolo, sono due realtà fondamentali per la comunità scolastica massese - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi - Con il loro impegno aiutano tutti noi a promuovere quotidianamente sul nostro territorio la cultura della solidarietà”. Auser è impegnata ogni giorno nelle attività di pre-scuola e nella sorveglianza all‘entrata e uscita dei plessi; i volontari supportano inoltre il percorso di educazione stradale che ogni anno gli agenti di Polizia municipale della Bassa Romagna strutturano per i ragazzi delle classi quinte. Infatti, in occasione della consegna dei patentini che si è svolta lo scorso 7 maggio all'interno Città dei bambini, Auser ha consegnato a tutti gli alunni delle quinte una maglietta simbolo del percorso di educazione stradale. Alla presenza del sindaco Daniele Bassi, della vicesindaco con delega alle Politiche educative Carolina Ghiselli e del presidente di Auser Angelo Guardigli, i volontari sono saliti sul palco delle feste scolastiche per ricevere il meritato tributo.

Continua anche il grande impegno di Pro Loco Massa Lombarda nei confronti degli studenti. I ragazzi più meritevoli delle quinte di primaria e delle classi terze della scuola media “Salvo D’Acquisto” hanno ricevuto dal presidente della Pro Loco Antonio Falzoni la borsa di studio che permetterà loro di acquistare materiale didattico e libri per il prossimo anno scolastico. L’ammontare delle borse di studio è di circa tremila euro. “Siamo sentitamente riconoscenti per l'impegno profuso verso il nostro territorio e in particolare verso i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole - ha commentato la vicesindaca Carolina Ghiselli -. Con il loro impegno quotidiano e la presenza costante alle tante iniziative massesi, Pro Loco e Auser contribuiscono al benessere della nostra città”.